Нигматуллин выразил мнение, что «Динамо» одержит победу над «Спартаком» в финале Кубка России

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от финального матча Кубка России между красно-белыми и «Динамо».

Отметим, что очная встреча московских клубов состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

– Обе команды давным-давно не выигрывали Кубок России, рисковать они точно не станут. Явного фаворита в матче нет – это видно по коэффициентам букмекеров на победу каждой из команд. Но я бы выбрал здесь «Динамо», как команду, которая проводит более яркий сезон, нежели «Спартак», – цитирует Нигматуллина Sport24.ru.

Добавим, что на полуфинальной стадии подопечные Сандро Шварца на своем поле одержали победу над «Аланией». Что касается «Спартака», то красно-белые в Москве обыграли «Енисей» (3:0).

В последний раз «Динамо» становилось победителем Кубка России в сезоне-1994/95, а «Спартак» – в сезоне-2002/03.