Два футболиста «Сочи» были включены в список претендентов на приз лучшего игрока РПЛ по итогам мая

РПЛ на своем официальном сайте опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока лиги в мае.

По информации источника, номинантами на данный приз стали два футболиста «Сочи», а именно голкипер Денис Адамов, отыгравший три «сухих» матча из четырех, и нападающий Матео Кассьерра – на счету колумбийца четыре гола и один результативный пас в трех встречах.

Отметим, что претендентами на награду также являются Эрик Бикфалви («Урал»), Александр Соболев («Спартак») и Гамид Агаларов («Уфа»).