Колыванов не видит проблемы в возможном уходе Сандро Шварца с поста главного тренера «Динамо»

Экс-форвард «Динамо» Игорь Колыванов отреагировал на появившуюся новость о том, что наставник бело-голубых Сандро Шварц покинет свой пост летом 2022 года.

Ранее стало известно о том, что 43-летний специалист является одним из основных претендентов на должность главного тренера «Герты».

– После зимнего перерыва игра у «Динамо» поблекла. Если Шварц покинет клуб, ничего страшного, у нас есть специалисты, которые могут прийти на его место, а его стоит только поблагодарить за третью строчку в чемпионате, за команду, которую он построил, – цитирует Колыванова «Чемпионат».

Напомним, что Шварц возглавляет «Динамо» с октября 2020 года. При нем бело-голубые одержали 32 победы, восемь раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2021/22 московский клуб занял третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка в 30 турах.