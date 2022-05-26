«Это судьба!» Ваноли - о финале Кубка России в «Лужниках»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал тот факт, что финал Кубка России, где его команда встретится с «Динамо», пройдет на стадионе «Лужники».

«Это судьба! И это классно, что страсть и желание порой приводят к таким вот моментам. Благодарен клубу за такую потрясающую возможность. Возможность выйти и биться за трофей, который «Спартак» ждет уже давно, именно на том стадионе, где я выигрывал Кубок УЕФА, забив в финале. Если такое загадать заранее, то вряд ли подобное вообще может осуществиться. Так что моя радость в случае победы будет двойной», - приводит слова Ваноли «Спорт-Экспресс».

Ваноли вспомнил финал Кубка УЕФА 1999 года. Он прошел на стадионе «Лужники» в Москве. Тогда итальянская «Парма», за которую выступал главный тренер красно-белых, разгромила французский «Марсель» (3:0). Ваноли в тот день забил второй гол своей команды.