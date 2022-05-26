Карпин назвал Бензема лучшим игроком мира на данный момент

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о том, кто на сегодняшний день является лучшим футболистом мира.

– Лучший игрок года на данный момент – Салах или Бензема? Бензема, – приводит слова Карпина Sport24.ru.

Напомним, что 34-летний Бензема является одним из главных претендентов на завоевание «Золотого мяча» по итогам сезона-2021/22. На счету француза 44 гола и 15 результативных передач в 45 матчах за «Реал».

Добавим, что Бензема помог команде стать чемпионом Испании. При этом «сливочные» имеют возможность завоевать титул Лиги чемпионов. В финале турнира подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Ливерпулем».