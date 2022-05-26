ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Свищев считает, у Чеферина нет полномочий заявлять, что Россия больше не сможет играть в еврокубках

Данный вопрос находится на рассмотрении в CAS.
26 мая 2022 12:14
автор: Максим Скороходов

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев высказался о предположении президента УЕФА Александера Чеферина о том, что российские клубы больше не смогут выступать в еврокубках.

«Я уверен, что перевод или интерпретацию слов Чеферина мы неправильно оцениваем. Заявить такое Чеферин не может по определению. Никто не даёт полномочий руководителю столь уважаемой организации заявлять о таких вещах. Думаю, что в его словах кроется какая-то ошибка. Отстранение наших клубов от еврокубков носит временный характер. Уверен, что мы вернёмся в еврокубки, другого варианта нет», - приводит слова Свищева «Чемпионат».

Напомним, что УЕФА в начале мая официально объявил, что российские клубы не выступят в турнирах организации в следующем сезоне. При этом ранее в решении ФИФА, принятом совместно с УЕФА, срок дисквалификации России был не определен.

источник: Чемпионат.com
Это интересно:
Гендиректор «Нижнего Новгорода» заявил, что клуб в настоящий момент не переименовывается
Команда может сменить название в связи с договоренностью с новым спонсором.
26.05.2022 13:20
Футбол
автор: Максим Скороходов
Три клуба чемпионата России заинтересованы в подписании Оздоева летом 2022 года
Накануне футболист покинул состав «Зенита» на правах свободного агента.
26.05.2022 13:02
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Нижний Новгород» сменит название клуба с целью ухода от бюджетного финансирования
Команда была основана в 2015 году.
26.05.2022 12:33
Футбол
автор: Владислав Корегин
Терюшков оправдал эмоциями поведение вратаря «Химок» Лантратова в матче со «СКА-Хабаровском»
Вратарь толкнул бол-боя.
26.05.2022 12:33
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент защитника «Локомотива» Сильянова сообщил об отсутствии переговоров с другими клубами по игроку
Российский футболист продолжит выступать за московскую команду.
26.05.2022 12:18
Футбол
автор: Владислав Корегин
Свищев считает, у Чеферина нет полномочий заявлять, что Россия больше не сможет играть в еврокубках
Данный вопрос находится на рассмотрении в CAS.
26.05.2022 12:14
Футбол
автор: Максим Скороходов
Карпин назвал Бензема лучшим игроком мира на данный момент
В сезоне-2021/22 французский футболист забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 45 матчах за «Реал».
26.05.2022 12:00
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Это судьба!» Ваноли - о финале Кубка России в «Лужниках»
Матч «Спартак» - «Динамо» пройдет 29 мая.
26.05.2022 11:57
Футбол
автор: Максим Скороходов
Колыванов не видит проблемы в возможном уходе Сандро Шварца с поста главного тренера «Динамо»
Немецкий специалист может вернуться в Бундеслигу.
26.05.2022 11:42
Футбол
автор: Владислав Корегин
Два футболиста «Сочи» были включены в список претендентов на приз лучшего игрока РПЛ по итогам мая
Подопечные Владимира Федотова завоевали серебряные медали чемпионата России.
26.05.2022 11:29
Футбол
автор: Владислав Корегин
Проигрыш Дрейка на «Формуле» и невероятные хоккейные экспрессы. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
«Спартак» — «Динамо»: все, что нужно знать о финале Кубка России
29 мая в Лужниках пройдет старейшее московское дерби: столичные спартаковцы и динамовцы определят победителя Кубка страны по футболу. Вся полезная информация о предстоящей игре - в нашем видео.
Тарасенко и компания: победный «блюз» вместо похорон (видео)
«Колорадо» в пятом матче серии плей-офф НХЛ был в минуте от выхода в полуфинал, но позволил «Сент-Луису» с набравшими шесть очков российскими игроками сравнять счет, а затем и вырвать победу в овертайме (5:4).
Действительно Особенный! Как Жозе Моуринью первым в истории взял все три существующих еврокубка
В финальном матче Лиги конференций в Тиране «Рома» Жозе Моуринью победила «Фейенорд» (1:0).
Юран проиграл бывшей, Лантратов обидел болбоя, «Оренбург» спасся с 0:2. Стыки РПЛ — ФНЛ начались весело
В чемпионате России состоялись первые стыковые матчи. «СКА-Хабаровск» выиграл у «Химок» - 1:0, «Оренбург» и «Уфа» сгоняли ничью 2:2. Впереди - ответные игры на полях представителей РПЛ.
Швейцария — не «Красная машина», истинное лицо Канады — загадка. Расклады на четвертьфиналы ЧМХ-2022
В четверг 26 мая на чемпионате мира пройдут матчи 1/4 финала и определятся полуфиналисты.
Леша Месси и Женя Роналду. Как Ягудин и Плющенко поделили страну пополам
Цикл, посвященный 30-летию российского спорта, продолжает двойной портрет знаменитых фигуристов и непримиримых соперников – Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.
«Спартак» хочет Кубок на 100 лет. А есть ли эти 100 лет?
Столетие «Спартака», которое отмечали в апреле, вызвало немало споров. И они наверняка усилятся после 29 мая, если в этот день красно-белые победят динамовцев в финале Кубка России. Кто-то воспримет это как подарок на юбилей, а кто-то будет настаивать, что никакого юбилея на самом деле нет. Так можно ли в принципе расставить точки над i в этом споре?
Канада против Швеции уже в четвертьфинале! Итоги группового раунда ЧМХ-2022
На чемпионате мира по хоккею в Финляндии определились все пары четвертьфиналов.
«Не считаю, что «Газпром» вкладывает в «Зенит» слишком много». Дюков — после исполкома РФС
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги заседания исполкома, рассказал о продаже билетов на финал Кубка России и лимите на легионеров.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика