Свищев считает, у Чеферина нет полномочий заявлять, что Россия больше не сможет играть в еврокубках

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев высказался о предположении президента УЕФА Александера Чеферина о том, что российские клубы больше не смогут выступать в еврокубках.

«Я уверен, что перевод или интерпретацию слов Чеферина мы неправильно оцениваем. Заявить такое Чеферин не может по определению. Никто не даёт полномочий руководителю столь уважаемой организации заявлять о таких вещах. Думаю, что в его словах кроется какая-то ошибка. Отстранение наших клубов от еврокубков носит временный характер. Уверен, что мы вернёмся в еврокубки, другого варианта нет», - приводит слова Свищева «Чемпионат».

Напомним, что УЕФА в начале мая официально объявил, что российские клубы не выступят в турнирах организации в следующем сезоне. При этом ранее в решении ФИФА, принятом совместно с УЕФА, срок дисквалификации России был не определен.