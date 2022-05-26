Агент защитника «Локомотива» Сильянова сообщил об отсутствии переговоров с другими клубами по игроку

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы правого защитника «Локомотива» Александра Сильянова, рассказал о будущем своего клиента.

Отметим, что с января этого года 21-летний россиянин выступал за «Ростов» на правах аренды до конца сезона-2021/22. Ранее появилась информация, что игрок заинтересован в подписании полноценного контракта с ростовчанами.

– У Сильянова действующий договор с «Локомотивом». О чем тут говорить? У Саши контракт, переговоры ни с кем не ведем, – цитирует Шпинева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Сильянов находится в клубной системе «Локомотива» с августа 2019 года. Всего за железнодорожников он отыграл 14 матчей, не отличившись голевыми действиями. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026-го.

В сезоне-2021/22 защитник принял участие в 23 встречах, сделав два результативных паса.