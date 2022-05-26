Терюшков оправдал эмоциями поведение вратаря «Химок» Лантратова в матче со «СКА-Хабаровском»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался на телевидении об эпизоде, когда вратарь его команды Илья Лантратов толкнул бол-боя клуба «СКА-Хабаровск».

«Прекрасно понимаем, почему «СКА-Хабаровск» не выводит на связь Захара. Это был третий или четвертый раз, когда мяч Лантратову не давали. Это эмоции, игра за выход в элиту российского футбола. Флегматиков в футболе нет», - приводит RT слова Терюшкова, сказанные в эфире «Матч ТВ».

Инцидент произошел на 69-й минуте матча. Счет в тот момент был 1:0 в пользу «СКА-Хабаровска», с этим же результатом и прозвучал финальный свисток.

После игры Лантратов извинился перед бол-боем и подарил ему свою футболку.