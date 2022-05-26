«Нижний Новгород» сменит название клуба с целью ухода от бюджетного финансирования

Стало известно о том, что «Нижний Новгород» всерьез заинтересован в смене названия клуба перед началом следующего сезона.

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свой источник, знакомый с ситуацией, нижегородская команда будет функционировать под названием «Парибет Нижний Новгород».

– Все договоренности между сторонами уже достигнуты. Теперь смену названия должен утвердить РФС. За счет этой сделки клуб планирует полностью уйти с бюджетного финансирования, – сказал источник.

Напомним, что «Нижний Новгород» был основан в 2015 году под названием «Волга-Олимпиец». В прошедшем сезоне РПЛ подопечные Александра Кержакова заняли 11-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка в 30 турах.