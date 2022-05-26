Три клуба чемпионата России заинтересованы в подписании Оздоева летом 2022 года

Центральный полузащитник Магомед Оздоев, покинувший «Зенит» в связи с истечением срока контракта, может пополнить состав одного из клубов РПЛ.
Согласно данным «Матч ТВ», 29-летнего хавбека хотят подписать «Сочи», «Локомотив» и «Динамо». Ранее в СМИ появилась информация об интересе к футболисту со стороны ЦСКА.
Напомним, что Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Всего в составе сине-бело-голубых он отыграл 116 матчей, забил восемь голов и отдал 13 результативных передач, став четырехкратным чемпионом РПЛ. Кроме того, футболист выиграл с командой два Кубка России, а также два Суперкубка страны.
источник: Телеканал «Матч ТВ»