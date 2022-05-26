Гендиректор «Нижнего Новгорода» заявил, что клуб в настоящий момент не переименовывается

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов высказался об информации о переименовании клуба в связи с заключением спонсорского контракта с букмекерской конторой.

«Я ничего не могу вам сказать по этому поводу. Сейчас никакого переименования нет», - приводит слова Измаилова «Чемпионат».

Напомним, что «Нижний Новгород» был основан в 2015 году под названием «Волга-Олимпиец». В прошедшем сезоне РПЛ подопечные Александра Кержакова заняли 11-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка в 30 турах.