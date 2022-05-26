Федотов является приоритетным вариантом для «Динамо» в случае ухода из клуба Шварца

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов может занять аналогичную должность в «Динамо».

Как сообщает портал «Метарейтинг», руководство московского клуба рассматривает кандидатуру 55-летнего специалиста в качестве возможной замены Сандро Шварцу, в услугах которого заинтересована «Герта». По информации источника, наставник сочинцев является приоритетным вариантом для бело-голубых.

Добавим, что Федотов возглавляет «Сочи» с января 2020 года. В сезоне-2021/22 его команда завоевала серебряные медали РПЛ, набрав 56 очков в 30 турах.

Действующий контракт Федотова с сочинцами рассчитан до 30 июня 2022 года.