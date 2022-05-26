Дембеле согласился на переход в «ПСЖ» по окончании текущего сезона

Фланговый нападающий «Барселоны» Усман Дембеле покинет каталонский клуб летом 2022 года на правах свободного агента.

Согласно информации AS, 25-летний футболист достиг договоренности с «ПСЖ» по поводу условий личного контракта. Отмечается, что француз уже сообщил игроками сине-гранатовых о своем решении продолжить карьеру в парижской команде.

Напомним, что Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. Сумма его трансфера из дортмундской «Боруссии» составила 140 миллионов евро. В общей сложности он отыграл за каталонцев 150 матчей, забил 32 гола и отдал 34 результативных передачи.

Во Франции форвард защищал цвета «Ренна». За национальную команду он отыграл 27 встреч (4 гола).