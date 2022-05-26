Оздоев отказался переходить в «Ференцварош»

Полузащитник Магомед Оздоев, покинувший «Зенит» по окончании сезона, отказался от предложения стать игроком «Ференцвароша», сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, с футболистом связывался лично главный тренер венгерского клуба Станислав Черчесов, но футболист ответил отказом, так как хочет продолжить карьеру в Москве.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо».

Напомним, что Оздоев был основным игроком сборной России в отборе на Евро-2020, когда главным тренером национальной команды был Черчесов.