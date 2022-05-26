Сенников выразил сомнения в том, что «Локомотив» подпишет контракт с Оздоевым

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на появившуюся новость о том, что полузащитник Магомед Оздоев может вернуться в стан железнодорожников.

Ранее стало известно, что московский клуб заинтересован в подписании 29-летнего хавбека летом 2022 года на правах свободного агента. Ранее футболист покинул «Зенит» в связи с истечением срока контракта.

– У «Локомотива» сейчас совсем другая политика. Если уж они Смолова продали, то Оздоев точно не входит в планы клуба. У «Локомотива» сейчас совсем другой вектор направления, поэтому Оздоев вряд ли перейдет в «Локо», – цитирует Сенникова «Спорт день за днем».

Напомним, что Оздоев принадлежал «Локомотиву» в период с 2010 по 2015 годы. Всего в составе красно-зеленых он отыграл 68 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Также полузащитник выступал в РПЛ за «Ахмат» и «Рубин».