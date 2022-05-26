Глушаков отреагировал на слова Ананидзе про развал чемпионского «Спартака»

Хавбек «Химок» Денис Глушаков отреагировал на слова бывшего одноклубника по «Спартаку» Джано Ананидзе, который заявил, что чемпионскую команду сезона-2016/17 развалили приобретением новых футболистов.

При этом, по словам Ананидзе, в клубе крайним сделали Глушакова.

«Время расставляет всё на свои места. Наверное, уже не от первого футболиста вы слышите, что происходило», - цитирует Дениса «Чемпионат».

Напомним, что оба футболиста были в составе «Спартака» в сезоне-2016/17, когда красно-белые опередили ближайшего преследователя ЦСКА на 7 очков.