Болельщики «Зенита» признали Сергеева лучшим игроком клуба по итогам мая

Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что форвард Иван Сергеев стал лучшим игроком команды в мае.

Отмечается, что 27-летний нападающий одержал победу в голосовании болельщиков клуба. В текущем месяце он отличился одним голом в трех матчах за сине-бело-голубых. Всего на счету футболиста пять забитых мячей и три ассиста в 15 проведенных встречах в составе петербуржцев.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2021/22, набрав 65 очков в 30 турах. Подопечные Сергея Семака завоевали данный титул в четвертый раз кряду.