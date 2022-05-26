Глушаков прокомментировал слова Джано о чемпионском «Спартаке»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков отреагировал на слова экс-футболиста «Спартака» Джано Ананидзе о причинах развала чемпионской команды красно-белых.

«Время расставляет все на свои места. Наверное, уже не от первого футболиста вы слышите, что происходило», - приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Напомним, оба футболиста выступали за «Спартак» в сезоне 2016/17, когда команда стала чемпионом.

Ране Джано сказал, что состав того образца мог удерживаться на вершине несколько лет подряд, если бы не странные решения клубного руководства.