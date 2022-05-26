«Спартак» принял решение готовиться к финалу Кубка России в Тарасовке

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о том, что команда будет готовиться к финалу Кубка России против «Динамо» на своей старой базе в Тарасовке.

«Команда сегодня заехала в Тарасовку, ближайшее время подготовка к финалу Кубка будет проходить здесь, на нашей исторической базе. Игроки будут здесь тренироваться, ночевать, проходить процедуры. Такое решение принял тренерский штаб», - приводит слова Зеленова «Чемпионат».

Напомним, встреча пройдет 29 мая в «Лужниках». Начало в 17.00 по московскому времени.