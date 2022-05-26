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Гендиректор «МЮ» – о назначении тен Хага: Успех не будет достигнут в одночасье

Ричард Арнольд призвал болельщиков набраться терпения.
26 мая 2022 17:07
автор: Артур Гичунцев

Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд прокомментировал назначение голландца Эрика тен Хага на должность главного тренера команды.

«Грядут перемены, благодаря решениям, который мы предпринимаем для достижения успеха в долгосрочной перспективе.

Назначение Эрика тен Хага было самым наглядным и важным примером подобного решения. Успех не будет достигнут в одночасье, но мы полно решимости его достичь», – цитирует функционера интернет-портал Goal.

Напомним, до переезда на «Олд Траффорд» тен Хаг тренировал амстердамский «Аякс», с которым выходил в полуфинал Лиги чемпионов. Кроме того, он помог клубу выиграть пять трофеев, в том числе два титула чемпиона Нидерландов.

Что касается «МЮ», то минувший сезон команда завершила на шестой строчке в АПЛ. Ей руководил немец Ральф Рангник, известный по работе в «Локомотиве».

источник: «Советский спорт»
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