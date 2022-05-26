Федотов не спешит продлевать контракт с «Сочи». Он ведет переговоры с ЦСКА

Московский ЦСКА заинтересован в услугах главного тренера «Сочи» Владимира Федотова. Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным источника, черноморский клуб хочет удержать специалиста и предложил ему новый договор, однако, наставник не спешить продлевать соглашение, поскольку ведет переговоры с руководством армейцев.

Федотов стал настоящим открытием в минувшем сезоне РПЛ. Его команда заняла второе место в чемпионате страны, опередив ЦСКА, а также «Локомотив» и московское «Динамо».

Некоторые игроки, а также специалисты считают, что наставник «Сочи» заслужил звания лучшего тренера страны в прошедшей кампании.