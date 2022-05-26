Слуцкий объяснил, почему Кварацхелия покинул «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему вингер Хвича Кварацхелия покинул казанский клуб.

На данный момент футболист выступает за батумское «Динамо», но летом переберется в «Наполи».

«Что касается ухода Хвичи - когда тебя каждый день хейтят, когда тебе каждый день в окна летят камни, когда у папы разбили машину, когда на тебя идет невероятное давление, наверное, ты уедешь», - сказал Слуцкий в интервью Василию Уткину на его ютуб-канале.

Напомним, 21-летний Кварацхелия покинул «Рубин» 31 марта 2022 года. Он разорвал контракт с клубом и вернулся в чемпионат Грузии.

К слову, в составе казанцев футболист выступал с июля 2019-го. На его счету 73 матча, девять голов и 18 голевых передач.