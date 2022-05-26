Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий признал, что допустил достаточно много ошибок в прошедшем сезоне РПЛ.

«В первых 18 турах я допустил достаточно много тренерских ошибок, потому что по ходу сезона мы притирали игроков, без предсезонки мы вводили большую группу игроков, другая их часть ушла», - сказал Слуцкий в интервью Василию Уткину.

Напомним, что 21 мая казанский клуб потерпел домашнее поражение от «Уфы» (1:2) в матче 30-го тура РПЛ и напрямую покинул лигу, финишировав на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.