Лещенко считает, что финал Кубка России получился лучше финала Лиги чемпионов

Известный болельщик «Динамо», народный артист РСФСР Лев Лещенко сравнил финал Кубка России с решающем в матче Лиги чемпионов.

«Эмоции очень неприятные. У меня нет слов, честно, очень обидно. Это спорт, такое случается. Значит, все и должно было так случиться. Это был замечательный праздник! Этот матч был лучше финала Лиги чемпионов? Однозначно — да!», - приводит слова Лещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Динамо» проиграло «Спартаку» со счетом 1:2, не забив пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

В финале Лиги чемпионов вчера «Реал» победил «Ливерпуль» - 1:0.