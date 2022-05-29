Зелимхан Бакаев объявил об уходе из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после победы над «Динамо» (2:1) в финале Кубка России объявил об уходе из клуба.

«Я ухожу, это был мой прощальный матч», - приводит слова Бакаева «Спорт-Экспресс».

Таким образом, хавбек не стал продлевать контракт с клубом, чьим воспитанником он является.

За основную команду красно-белых Бакаев провел 105 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 29 голевых передач. Помимо кубка он со «Спартаком» завоевал суперкубок России.

Ранее сообщалось о том, что Бакаев согласовал контракт с «Зенитом».