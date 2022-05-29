Гендиректор «Спартака» пообещал выпить на ночь за успех в Кубке России

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как отметит победу клуба в Кубке России.

«На ночь выпью вина. Бургундского? Нет. Я в этом плане не особо разбираюсь, поэтому выпью то, что нальют», - пирводит слова руководителя красно-белых «Чемпионат».

Напомним, «Спартак» в финале обыграл «Динамо» со счетом 2:1. Победу команде Паоло Ваноли принесли голы Александра Соболева и Квинси Промеса. Динамовцы ответили точным ударом Арсена Захаряна.

На последних секундах добавленного времени Даниил Фомин не реализовал пенальти, пробив выше ворот.