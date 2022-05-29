Ковтун - о незабитом «Динамо» пенальти в конце матча со «Спартаком»: Невероятный итог матча

Экс-футболист «Спартака» и «Динамо» Юрий Ковтун дал комментарий по финалу Кубка России (2:1).

«В сегодняшнем матче до последней минуты держался накал страстей. И незабитый пенальти в добавленное время – невероятный итог матча. Все сложилось к лучшему для «Спартака». Да и «Лужники» — «спартаковский» стадион, и наше поколение там много побед одержало», - приводит слова Ковтуна «Газета.Ru».

Добавим, что пенальти исполнял полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, который впервые в своей карьере не забил с одиннадцати метров в соревновании высшего дивизиона.