Самуэль Жиго попрощался с болельщиками «Спартака». Финал Кубка России стал для него последней игрой

Защитник Самуэль Жиго, выступавший в составе московского «Спартака», попрощался с болельщиками команды.
После финального матча Кубка России против «Динамо» француз подошел к фанатской трибуне красно-белых и прокричал свою фирменную кричалку «Ауф!».
Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Победу команде Паоло Ваноли принесли голы Александра Соболева и Квинси Промеса. Динамовцы ответили точным ударом Арсена Захаряна.
На последних секундах добавленного времени Даниил Фомин не реализовал пенальти, пробив выше ворот.
источник: «RT на русском»