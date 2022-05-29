ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Самуэль Жиго попрощался с болельщиками «Спартака». Финал Кубка России стал для него последней игрой

Француз перешел в марсельский «Олимпик»
29 мая 2022 21:05
автор: Александр Шульгин

Защитник Самуэль Жиго, выступавший в составе московского «Спартака», попрощался с болельщиками команды.

После финального матча Кубка России против «Динамо» француз подошел к фанатской трибуне красно-белых и прокричал свою фирменную кричалку «Ауф!».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Победу команде Паоло Ваноли принесли голы Александра Соболева и Квинси Промеса. Динамовцы ответили точным ударом Арсена Захаряна.

На последних секундах добавленного времени Даниил Фомин не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

источник: «RT на русском»
Это интересно:
Кечинов не расстроится, если Ваноли покинет «Спартак»
Будущее итальянского специалиста у руля команды пока неясно
29.05.2022 22:47
Футбол
автор: Александр Шульгин
Крал поздравил «Спартак» с завоеванием Кубка России
Игрок принадлежит красно-белым, но выступает за лондонский «Вест Хэм» на правах аренды
29.05.2022 22:29
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Динамо» объявило об уходе Шварца с поста главного тренера
«Динамо» объявило об уходе Шварца с поста главного тренера
Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
29.05.2022 22:20
Футбол
автор: Максим Скороходов
Капитан «Спартака» Георгий Джикия: Сезон неудачный, подтверждаю
Красно-белые заняли десятое место в РПЛ, но завоевали Кубок России
29.05.2022 22:12
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Узнаете, как будет решение». Бакаев ответил на вопрос о переходе в «Зенит»
По словам игрока, у него есть варианты продолжения карьеры за границей
29.05.2022 21:56
Футбол
автор: Александр Шульгин
Бакаев - о пенальти «Динамо»: Надеюсь, Фомин выдержит и продолжит играть
Футболист подтвердил свой уход из «Спартака»
29.05.2022 21:51
Футбол
автор: Александр Шульгин
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон: После красной карточки я получил золотую медаль
После незабитого «Динамо» пенальти Николсон ударил «Моро».
29.05.2022 21:41
Футбол
автор: Максим Скороходов
Помощник Президента РФ Левитин: В финале Кубка России играли две команды, а в финале ЛЧ - одна
Сезон в России завершился решающим матчем за Кубок страны
29.05.2022 21:27
Футбол
автор: Александр Шульгин
Самуэль Жиго попрощался с болельщиками «Спартака». Финал Кубка России стал для него последней игрой
Француз перешел в марсельский «Олимпик»
29.05.2022 21:05
Футбол
автор: Александр Шульгин
Ковтун - о незабитом «Динамо» пенальти в конце матча со «Спартаком»: Невероятный итог матча
Штрафной удар с одиннадцати метров исполнялся в компенсированное во втором тайме время.
29.05.2022 21:00
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Старались сыграть как «Реал»!» Джикия — о том, как «Спартак» спустя 19 лет завоевал Кубок России
Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после финала Кубка России против «Динамо» (2:1).
«Когда Фомин не забил пенальти, я упал и расплакался». Спартаковец Литвинов — о победе в Кубке
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился эмоциями от победы над «Динамо» в финале Кубка России (2:1) и рассказал о заработанном им пенальти, который мог похоронить команду.
За чемпионство теперь борются трое! Как Перес сенсационно выиграл Гран-при Монте-Карло
Победителем седьмого этапа чемпионата «Формулы-1» стал второй пилот «Ред Булла» Серхио Перес, который показал готовность навязать конкуренцию Максу Ферстаппену и Шарлю Леклеру в споре за чемпионство.
«24 февраля мир изменился. Это был мой прощальный матч». Шварц — после поражения от «Спартака» в финале
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц по окончании финального матча Кубка России против «Спартака» (1:2) подтвердил, что покидает Россию.
«Спартак» — все еще народная команда! Послесловие к финалу Кубка
Финальный матч Кубка России-2022, в котором красно-белые победили динамовцев 2:1, удался во всех смыслах.
Ваноли взял пример с Папы Карло! Как «Спартак» спустя 19 лет выиграл Кубок России
В финальном поединке Кубка страны красно-белые переиграли в московском дерби «Динамо» (2:1).
Хочешь выиграть «ушастого»? Подпиши хорвата! Главные цифры Лиги чемпионов-2021/22
Самая интересная статистика по итогам очередного розыгрыша Лиги чемпионов, завершившегося 14-м континентальным триумфом «Реала»
«Магия этой эмблемы действует на всех». Мостовой — о победе «Реала» над «Ливерпулем» в финале ЛЧ
Отлично знакомый с испанским футболом Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» мнением об очередном европейском триумфе королевского клуба.
«Забьют обе команды, не исключена серия пенальти». Прогноз Ловчева на финал Кубка России «Спартак» — «Динамо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев назвал «Плеймейкеру» факторы и нюансы, которые могут сыграть за красно-белых или бело-голубых в предстоящем финале Кубка страны (29 мая, 17:00 мск).
Куча денег для «Реала» и шок «Ливерпуля» от полицейского беспредела. Исход финала ЛЧ вызвал бурную реакцию
Победа «Реала» над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов обсуждается в футбольном мире не меньше, чем провальная организация матча в Сен-Дени.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика