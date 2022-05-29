Самуэль Жиго попрощался с болельщиками «Спартака». Финал Кубка России стал для него последней игрой

«24 февраля мир изменился. Это был мой прощальный матч». Шварц — после поражения от «Спартака» в финале

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц по окончании финального матча Кубка России против «Спартака» (1:2) подтвердил, что покидает Россию.