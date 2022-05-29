Помощник Президента РФ Левитин: В финале Кубка России играли две команды, а в финале ЛЧ - одна

Помощник президента России Владимира Путина - Игорь Левитин прокомментировал итог финального матча за Кубок России.

«Игра очень понравилась. Концовка встречи держала в напряжении - интрига была до самого конца. Файеры после матча? Это плохо и неправильно. В финале Кубка России играли две команды, а вчера в ЛЧ - одна», - приводит слова Левитина «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Победу команде Паоло Ваноли принесли голы Александра Соболева и Квинси Промеса. Динамовцы ответили точным ударом Арсена Захаряна.

На последних секундах добавленного времени Даниил Фомин не реализовал пенальти, пробив выше ворот.