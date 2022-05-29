Бакаев - о пенальти «Динамо»: Надеюсь, Фомин выдержит и продолжит играть

Полузащитник Зелимхан Бакаев после финала Кубка России поддержал динамовца Даниила Фомина, не забившего пенальти, а также поделился информацией о своем будущем.

«Я ухожу из «Спартака». Куда, не могу сказать, нет решения. Непростое решение. Ухожу, так случается. Решили не продлевать, не знаю с чем связано. Я хотел остаться, что за разговоры.

С этими пенальти у меня седые волосы, каждую игру непонятные пенальти. Слава богу, Фомин не забил, надеюсь, выдержит и продолжит играть», - приводит слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Победу команде Паоло Ваноли принесли голы Александра Соболева и Квинси Промеса. Динамовцы ответили точным ударом Арсена Захаряна.

На последних секундах добавленного времени Фомин не реализовал пенальти, пробив выше ворот.