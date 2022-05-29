«Узнаете, как будет решение». Бакаев ответил на вопрос о переходе в «Зенит»

Объявивший о своем уходе из московского «Спартака» Зелимхан Бакаев после финального матча Кубка России против «Динамо» признался, что у него нет договоренности с «Зенитом» о переходе в питерский клуб.

«Договорился ли с «Зенитом»? Нет, ни с кем не договорился. Есть несколько вариантов. Это не только Россия. Узнаете, как будет решение», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Победу команде Паоло Ваноли принесли голы Александра Соболева и Квинси Промеса. Динамовцы ответили точным ударом Арсена Захаряна.

На последних секундах добавленного времени Даниил Фомин не реализовал пенальти, пробив выше ворот.