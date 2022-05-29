Капитан «Спартака» Георгий Джикия: Сезон неудачный, подтверждаю

Капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил для своей команды завершившийся сезон.

Напомним, что красно-белые сегодня в финале Кубка России победили «Динамо» (2:1).

«Мы заняли десятое место, это никуда не годится. Кубок России — отдельный турнир из нескольких матчей. Сезон неудачный, подтверждаю. Целью «Спартака» при такой игре был Кубок. Мы добились своего, кубок наш, но десятое место не радует», - приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани обещал, что главный тренер Паоло Ваноли останется в команде на следующий сезон.