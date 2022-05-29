«Динамо» объявило об уходе Шварца с поста главного тренера

Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с главным тренером Сандро Шварцем по обоюдному согласию сторон.

«Сандро и его штабу удалось построить команду, которая вышла на ведущие роли в российском футболе, вернула радость нашим болельщикам и заставила с удовольствием говорить о себе. Шварц благодаря своим достойным человеческим качествам сумел объединить общей идеей всех игроков, тренеров и персонал. Благодаря ему у нынешнего «Динамо» заложена база для дальнейшего движения вперёд. Уже с новым главным тренером, но такова жизнь.

Сегодня весь наш клуб говорит: Danke, Sandro! Спасибо за всё! Удачи и успехов в дальнейшей карьере! Мы расстаёмся с чувством благодарности», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Динамо».

Напомним, что немецкий специалист возглавил бело-голубых в 2020 году. В этом сезоне команда поде его руководством завоевала бронзовые медали чемпионата России и дошла до финала кубка страны, где уступила «Спартаку» (1:2).

Ранее немецкий Kicker писал, что Шварц согласился возглавить берлинскую «Герту», которая в стыковых матчах сохранила прописку в бундеслиге.