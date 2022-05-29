Крал поздравил «Спартак» с завоеванием Кубка России

Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, выступающий на правах аренды за лондонский «Вест Хэм», поздравил красно-белых с победой в Кубке России.
«Поздравления, «Спартак», - написал чех в своих соцсетях.
Напомним, финальная встреча против столичного «Динамо» завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Победу команде Паоло Ваноли принесли голы Александра Соболева и Квинси Промеса. Динамовцы ответили точным ударом Арсена Захаряна.
На последних секундах добавленного времени Даниил Фомин не реализовал пенальти, пробив выше ворот.