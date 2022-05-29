Кечинов не расстроится, если Ваноли покинет «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился своими эмоциями от финала Кубка России, в котором красно-белые обыграли «Динамо» и завоевали трофей.
«Мне, как болельщику, понравилась игра, зрелищная, держала в напряжении. Ну и кульминация на последних секундах, не забитый пенальти.
Я не расстроюсь, если Ваноли покинет клуб. Ниже десятого места «Спартак» с любым тренером не опустится», - приводит слова ветерана Metaratings.
Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Победу команде Паоло Ваноли принесли голы Александра Соболева и Квинси Промеса. Динамовцы ответили точным ударом Арсена Захаряна.
На последних секундах добавленного времени Даниил Фомин не реализовал пенальти, пробив выше ворот.
источник: Metaratings.ru