Кечинов не расстроится, если Ваноли покинет «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился своими эмоциями от финала Кубка России, в котором красно-белые обыграли «Динамо» и завоевали трофей.

«Мне, как болельщику, понравилась игра, зрелищная, держала в напряжении. Ну и кульминация на последних секундах, не забитый пенальти.

Я не расстроюсь, если Ваноли покинет клуб. Ниже десятого места «Спартак» с любым тренером не опустится», - приводит слова ветерана Metaratings.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Победу команде Паоло Ваноли принесли голы Александра Соболева и Квинси Промеса. Динамовцы ответили точным ударом Арсена Захаряна.

На последних секундах добавленного времени Даниил Фомин не реализовал пенальти, пробив выше ворот.