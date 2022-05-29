Николич - основной кандидат на пост главного тренера «Динамо». Клуб сделал предложение сербу

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич является главным кандидатом на пост наставника столичного «Динамо».
По информации «Спорт-Экспресс», руководство бело-голубых уже сделало предложение 42-летнему специалисту и ожидает от него ответа в начале следующей недели. Также сербом интересуются ЦСКА и белградский «Партизан».
Напомним, после финального матча Кубка России, в котором «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 1:2, Сандро Шварц объявил об уходе из команды.
Слухи сватают немецкого специалиста в берлинскую «Герту».
источник: «Спорт-Экспресс»