Николич - основной кандидат на пост главного тренера «Динамо». Клуб сделал предложение сербу

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич является главным кандидатом на пост наставника столичного «Динамо».

По информации «Спорт-Экспресс», руководство бело-голубых уже сделало предложение 42-летнему специалисту и ожидает от него ответа в начале следующей недели. Также сербом интересуются ЦСКА и белградский «Партизан».

Напомним, после финального матча Кубка России, в котором «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 1:2, Сандро Шварц объявил об уходе из команды.

Слухи сватают немецкого специалиста в берлинскую «Герту».