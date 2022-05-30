Бояринцев заявил, что «Спартак» заслужил победу над «Динамо» в финале Кубка России

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался по поводу победы московского клуба в финальном матче Кубка России с «Динамо» (2:1).

Отметим, что в составе команды Паоло Ваноли голы забили форварды Александр Соболев и Квинси Промес. Соперник ответил забитым мячом полузащитника Арсена Захаряна. В добавленное ко второму тайму время хавбек бело-голубых Даниил Фомин не смог реализовать 11-метровый удар.

– Выиграли трофей – отлично! При неплохой игре выиграли – были посильнее «Динамо». По игре не могу сказать, что «Спартак» показал фееричный футбол, но выиграли абсолютно заслуженно, – цитирует Бояринцева «Газета.Ru».

Отметим, что красно-белые стали победителями Кубка России в четвертый раз в своей истории. Ранее это происходило в сезонах-1993/94, 1997/98 и 2002/03.