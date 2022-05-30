Гладилин выразил мнение, что «Спартак» не имеет поставленной игры

Экс-наставник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением по поводу победы красно-белых над «Динамо» (2:1) в финальном матче Кубка России.

Отметим, что в составе команды Паоло Ваноли голы забили форварды Александр Соболев и Квинси Промес. Соперник ответил забитым мячом полузащитника Арсена Захаряна. В добавленное ко второму тайму время хавбек бело-голубых Даниил Фомин не смог реализовать 11-метровый удар.

– Игры как таковой Ваноли «Спартаку» поставить не успел. Пока «Спартак» побеждает за счет эмоций и удачи, но нет поставленной игры – поэтому он и занял 10-е место в чемпионате. Но все-таки спартаковские болельщики заслужили победы в Кубке, – цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Отметим, что «Спартак» стал победителем Кубка России в четвертый раз в своей истории. Ранее это происходило в сезонах-1993/94, 1997/98 и 2002/03.