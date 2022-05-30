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Камерунский форвард Нжи останется в составе «Динамо» на сезон-2022/23

Футболист не заинтересован в уходе из московского клуба.
30 мая 2022 10:24
автор: Владислав Корегин

Фланговый нападающий «Динамо» Клинтон Нжи заявил, что не покинет московскую команду летом 2022 года.

Отметим, что действующий контракт 28-летнего камерунца с бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2022/23.

– Останусь ли в команде на следующий сезон? Да, у меня есть действующий контракт с «Динамо», – приводит слова Нжи «Чемпионат».

Напомним, что Нжи перешел в «Динамо» в июле 2019 года. Сумма его трансфера из «Марселя» составила шесть миллионов евро. Всего за москвичей футболист отыграл 66 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативных паса.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Лиона» и «Тоттенхэма». В составе сборной Камеруна он провел 40 встреч (10 голов).

источник: Чемпионат.com
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