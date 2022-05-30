В «Нижнем Новгороде» прокомментировали возможный уход Кержакова с поста главного тренера клуба

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов отреагировал на появившуюся новость о том, что главный тренер клуба Александр Кержаков может покинуть свою должность в летнее межсезонье.

Ранее стало известно, что место 39-летнего специалиста в нижегородской команде должен занять Михаил Галактионов, работающий в молодежной сборной России.

– Кержаков остается в Нижнем Новгороде? У него на сегодняшний день действующий контракт. Будем ли вести переговоры о продлении контракта? Давайте потом. Сейчас действующий контракт, – цитирует Измайлова Sport24.ru.

Напомним, что Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года. В минувшем сезоне РПЛ его команда заняла 11-е место в турнирной таблице и сохранила прописку в высшем дивизионе страны.