Вице-президент «Урала» Ефремов подтвердил, что Шалимов продолжит тренировать команду

Вице-президент «Урала» Игорь Ефремов ответил на вопрос о том, продолжит ли свою работу в клубе главный тренер Игорь Шалимов.

Добавим, что действующее соглашение 53-летнего специалиста с екатеринбуржцами рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее президент уральцев Григорий Иванов сообщил, что в данный момент поиски нового наставника команды не ведутся.

– Шалимов остается в «Урале»? Да, – приводит слова Ефремова Sport24.ru.

Напомним, что «Урал» занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка в 30 турах. Таким образом, «шмели» избежали прямого вылета в ФНЛ и участия в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.