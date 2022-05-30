Стукалов покинет должность главного тренера «Уфы» после вылета клуба из РПЛ

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов сообщил о том, что он не останется в команде на следующий сезон.

По словам 38-летнего специалиста, его действующий контракт с клубом из Башкортостана, рассчитанный до 30 июня 2023 года, был расторгнут по обоюдному согласию.

– Да, я и тренерский штаб покидаем «Уфу». Контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон. Шанс того, что я мог остаться, безусловно, был, но сейчас самое главное, чтобы команда осталась, власти Башкортостана поддержали клуб – это самое важное, – цитирует Стукалова «Чемпионат».

Напомним, что Стукалов возглавлял «Уфу» с апреля прошлого года. Под его руководством команда заняла 14-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2021/22. В стыковых матчах уфимцы уступили «Оренбургу» (2:2, 1:2) и вылетели в ФНЛ.