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В «Спартаке» сообщили об итогах встречи Федуна и Ваноли

Ранее приводилась информация, что итальянский специалист может покинуть московский клуб.
30 мая 2022 17:00

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал об итогах встречи между владельцем красно-белых Леонидом Федуном и главным тренером московского клуба Паоло Ваноли.

«Председатель совета директоров и главный тренер обсуждали подготовку команды к следующему сезону и матчу за Суперкубок. Тема отставки, которая обсуждается в телеграм-каналах, не поднималась», - приводит слова Зеленова Sport24.

Ранее сообщалось, что значительной частью акций московского клуба будет владеть «Лукойл». При этом Федун продолжит оперативно руководить клубом.

Напомним, что по итогам нынешнего сезона «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице РПЛ, а также одержал победу в Кубке России, переиграв в финале московское «Динамо» (2:1).

источник: Sport24.ru
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