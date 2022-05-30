Билялетдинов – о возможном уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед»: Гений. Но время неумолимо

Российский тренер Ринат Билялетдинов отреагировал на информацию об интересе итальянской «Ромы» к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Роналду является выдающимся игроком, гением своего времени. Но время неумолимо. Сейчас возникает вопрос, где он будет заканчивать свою карьеру. Он вполне может оказаться в Италии, ведь он там уже играл», – приводит слова спецалиста «Газета.ру».

Добавим, что Роналду в нынешнем сезоне за «красных дьяволов» сыграл во всех турнирах 38 матчей, забил 24 гола и отдал три результативные передачи.

«Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занял шестую позицию в турнирной таблице и не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов.