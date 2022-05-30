Оливер Кан осудил Левандовски за публичное заявление о желании покинуть «Баварию»

Спортивный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал недавнее заявление польского нападающего Роберта Левандовски.

Ранее футболист сообщил, что не намерен оставаться в команде. По словам игрока, его история в мюнхенском клубе подошла к концу.

«Не могу вам объяснить, почему Роберт выбрал такой способ сообщить о своей ситуации. Подобные публичные заявления ни к чему не приведут.

Роберт должен понимать, какое место он занимает в «Баварии» и что у него есть в этом клубе. Благодарность – это не улица с односторонним движением», – цитирует функционера Sport1.

Напомним, контракт игрока действует до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что он договорился о переходе в «Барселону».

К слову, в минувшем сезоне 33-летний нападающий провел во всех турнирах 46 матчей, забил 50 голов и отдал семь голевых передач.