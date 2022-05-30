Агент Шиманьски отреагировал на новость о давлении на игрока со стороны Польши

Футбольный агент Мариуш Пекарски, представляющий интересы полузащитника Себастьяна Шиманьски, прокомментировал уход своего клиента из московского «Динамо». Ранее сообщалось, что игрок покинет клуб из-за давления со стороны футбольного руководства Польши.

«Это полная чушь. Никто не давит на Себастьяна. Мы просто работаем над трансфером. Польский футбольный союз не имеет к этому вообще никакого отношения», - приводит слова Пекарски Sport24.

Напомним, что Шиманьски защищает цвета «Динамо» с июля 2019 года. В общей сложности он принял участие в 86 матчах российской команды во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 17 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 13 миллионов евро.