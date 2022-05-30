«Москва - красно-белая». Салихова ответила критикам после победы «Спартака» в Кубке России

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на победу красно-белых в финале Кубка России над «Динамо» (2:1).

Отметим, что в составе команды Паоло Ваноли голы забили форварды Александр Соболев и Квинси Промес. Соперник ответил забитым мячом полузащитника Арсена Захаряна. В добавленное ко второму тайму время хавбек бело-голубых Даниил Фомин не смог реализовать 11-метровый удар.

«Победили вопреки судейскому произволу, псевдоэкспертам и блогерам, псевдоболельщикам, всем тем, кто даже после важной победы не может угомониться и перестать набрасывать. Закройте рты хоть сегодня, Москва - красно-белая», - приводит слова Салиховой «СЭ».

Красно-белые стали победителями Кубка России в четвертый раз в своей истории. Ранее это происходило в сезонах-1993/94, 1997/98 и 2002/03.