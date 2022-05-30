Холанд рассказал о переходе в «Манчестер Сити»: Мино Райола поступил бы по-другому

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о переходе в английский клуб из дортмундской «Боруссии».

«Что касается условий трансфера, Мино Райола поступил бы по-другому. Вы можете себе представить, мне не нужно объяснять. Я не могу жаловаться, мне нравится моя жизнь и нравится, где я нахожусь», - приводит слова Холанда Mundo Deportivo.

Напомним, 21-летний норвежец был интересен многим грандам Европы, в том числе «Манчестер Юнайтед» и мадридскому «Реалу».

Он был куплен у дортмундской «Боруссии» за 60 млн евро и начнет выступать за «горожан» в следующем сезоне.

К слову, в нынешней кампании нападающий отыграл во всех турнирах 29 матчей, забил 28 голов и отдал восемь голевых передач.