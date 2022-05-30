Сандро Шварц: Не покинул «Динамо» сразу, потому что этот клуб в моем сердце

Бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц, покинувший команду по собственной инициативе, выступил с прощальной речью.

В частности, он рассказал, почему отработал с клубом до конца сезона, а также прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в финале Кубка России.

«Последние дни были для меня очень тяжелыми. И я говорю не про поражение в финале Кубка – хотя, безусловно, оно тоже стало для меня очень болезненным. Но, прежде всего, эти дни получились столь трудными, потому что я должен был проститься с «Динамо»…

За последние месяцы мир сильно изменился. Он уже не такой, каким был, когда я продлевал контракт с клубом. Но, несмотря на это, я не ушел сразу, потому что этот клуб и люди, работающие в нем, находятся в моем сердце. Я чувствовал их отношение и видел их поступки. Поэтому для меня было делом принципа довести нынешний сезон до конца.

К сожалению, в концовке нам не хватило удачи, чтобы отпраздновать огромный успех. Но мы все равно можем гордиться тем, чего мы достигли ВМЕСТЕ», – сказал Шварц, чьи слова приводит официальный сайт «Динамо».

Также немец выразил мнение, что ему удалось «построить команду, способную бороться за чемпионский титул РПЛ.

«У нашей команды есть узнаваемое лицо. Философия игры, привлекательная и успешная. У нас есть игроки, которые добились огромного прогресса за последнее время. Игроки с талантом, характером и эмоциями. Я абсолютно уверен, что эти ребята в ближайшие годы продолжат себя проявлять и их имена будут на слуху. И что самое важное, нам удалось создать нерушимую связь между фанатами, командой, штабом и персоналом, сотрудниками и руководством клуба. Скажу честно, раньше я никогда и нигде с подобным единением не сталкивался», – заключил Шварц.