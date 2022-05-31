Министр внутренних дел Франции заявил, что Клопп способствовал беспорядкам на финале Лиги чемпионов

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поделился мнением по поводу беспорядков, произошедших во время финального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).

По словам функционера, главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп имеет непосредственное отношение к сложившейся ситуации.

– Подобные проблемы возникают только при участии клубов из Англии. В 2019 году в Мадриде на финале ЛЧ также было много британских болельщиков без билетов. Также напомню, что несколько дней назад тренер «Ливерпуля» обращался к фанатом с призывом отправляться во Францию, даже не имея при себе билетов, – приводит слова Дарманена The Mirror.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на стадион «Стад де Франс» пыталось прорваться большое количество болельщиков «Ливерпуля», у которых не было билетов на матч. В результате беспорядков органы правопорядка были вынуждены применять слезоточивый газ.

Также стало известно, что часть фанатов «мерсисайдцев» не смогла попасть на арену из-за того, что им продали фальшивые билеты.