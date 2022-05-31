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Министр внутренних дел Франции заявил, что Клопп способствовал беспорядкам на финале Лиги чемпионов

Ранее стало известно, что британские фанаты пытались прорваться на стадион без билетов.
31 мая 2022 09:02
автор: Владислав Корегин

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поделился мнением по поводу беспорядков, произошедших во время финального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).

По словам функционера, главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп имеет непосредственное отношение к сложившейся ситуации.

– Подобные проблемы возникают только при участии клубов из Англии. В 2019 году в Мадриде на финале ЛЧ также было много британских болельщиков без билетов. Также напомню, что несколько дней назад тренер «Ливерпуля» обращался к фанатом с призывом отправляться во Францию, даже не имея при себе билетов, – приводит слова Дарманена The Mirror.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на стадион «Стад де Франс» пыталось прорваться большое количество болельщиков «Ливерпуля», у которых не было билетов на матч. В результате беспорядков органы правопорядка были вынуждены применять слезоточивый газ.

Также стало известно, что часть фанатов «мерсисайдцев» не смогла попасть на арену из-за того, что им продали фальшивые билеты.

источник: The Mirror
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